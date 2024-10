Calcio, “Corso Arbitri”: il dettaglio per le iscrizioni

La partecipazione è in forma del tutto gratuita

Si rinnova l’appuntamento con il Corso Arbitri organizzato dalla sezione AIA di Reggio Calabria, gratuito per ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni.

Diventare arbitri da diritto ad un rimborso gara per ogni partita diretta e l’ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani, previa richiesta di accredito. La sezione garantisce un’alta formazione atletica, con allenamenti gratuiti coordinati da personal trainer professionisti e tecnica con arbitri e assistenti nazionali, pronti a dare il loro contributo per la crescita dei giovani aspiranti arbitri.

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente presso la sede di Via Nicolò da Reggio Calabria o contattando la sezione tramite il numero di telefono 0965.23929 o all’indirizzo e mail: reggiocalabria@aia-figc.it