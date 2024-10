Calcio e covid: l’incertezza delle gare e le ipotesi di rinvio

In questa settimana si è parlato molto della situazione vissuta in casa Reggiana, riguardo il numero elevato di contagiati. La squadra emiliana ha chiesto ed ottenuto il primo rinvio e per regolamento non può averne un secondo. Sulla questione è intervenuto ed anche duramente l’AD del Monza Adriano Galliani, invitando i presidenti della serie B al buon senso ed alla lealtà.

Il match con la Salernitana, quindi, dovrebbe giocarsi con lo schieramento di tantissimi giovani della Primavera granata, ipotesi che il presidente degli emiliani ha comunque escluso, dichiarando che in queste condizioni preferirebbe non presentarsi. Interpellata la società di Lotito sulla questione e quindi per concordare insieme il rinvio, pare vi sia stata una apertura, purchè la stessa società campana non ne abbia delle conseguenze di ingolfamento sul calendario. L’ultima decisione dovrebbe arrivare nella giornata di oggi.