Calcio, Criscitiello: ‘L’ennesimo scandalo italiano tra Sampdoria e Milan Futuro’

Con un reel sulla pagina Instagram di Sportitalia, il noto giornalista Michele Criscitiello parla delle vicende che stanno scombussolando ancora una volta il mondo del calcio. Un passaggio anche sul Milan Futuro e la possibilità di ripescaggio: “L’ennesimo scandalo italiano. Il Milan Futuro e il pastrocchio che stanno preparando per riportarlo su e la Sampdoria che non può scendere in serie C, cosa che avevamo detto. Si inventano che il Brescia non aveva pagato a febbraio, si ricordano due giorni dopo la fine del campionato.

Perchè con quei debiti la Sampdoria in serie C, significa che quello che aveva detto Marani in Lombardia veniva sconfessato rispetto a quei parametri economici e di bilancio da rispettare, altrimenti si deve ripartire dall’Eccellenza, quindi la Samp doveva ripartire dall’Eccellenza. Questo calcio è diventato una pagliacciata, deciso tutto a tavolino. La Sampdoria è l’ennesimo scempio del calcio italiano”