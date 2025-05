Reggina, ripescaggio e graduatorie: domenica il primo step e da Ravenna passa molto

Finita la stagione con la vittoria del play off, adesso bisogna solo aspettare. Si sono create le condizioni per un eventuale ripescaggio, rimane da capire se ci saranno le condizioni affinchè questa opportunità possa essere sfruttata e partendo da quale posizione. Per il primo aspetto bisognerà attendere le iscrizioni ai prossimi campionati, per il secondo passaggio fondamentale sarà quello che accadrà di domenica.

Stabilito che il primo posto utile tocchi all’Inter Under 23 dopo l’annuncio del presidente Marotta e la società pronta ad iscrivere la squadra B, alle sue spalle si colloca la vincente del play off di serie D con il miglior punteggio in graduatoria. Qualora il Ravenna dovesse battere il Tau Altopascio domenica pomeriggio e quindi aggiudicarsi la finale, grazie a quello 0,50 che gli verrà attribuito per la vittoria della Coppa Italia, sarà la seconda ripescabile, a seguire una retrocessa dalla C e poi il giro che riparte. Con il Milan Futuro retrocesso in serie D che avrà la possibilità di chiedere il ripescaggio, sfruttando le modalità che vengono attribuite alle seconde squadre e così la Reggina scivolerebbe in quinta posizione.

Perchè domenica si guarda con grande attenzione a quello che accadrà a Ravenna? Perche se invece la finale dovesse vincerla il Tau Altopascio, la Reggina in un colpo solo balzerebbe dalla quinta alla seconda posizione, aumentando notevolmente la possibilità di essere ripescata.