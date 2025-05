Reggina, il Dg Praticò: ‘Sui ripescaggi siamo fiduciosi e spiego perchè’

Dopo la conclusione della stagione tiene banco la questione ripescaggi. A “Momenti Amaranto” è intervenuto il Dg della Reggina Giuseppe Praticò: “Siamo fiduciosi. Ci sono molte possibilità che la serie B, per evitare un susseguirsi di ricorsi che non farebbero partire il campionato prima di gennaio, venga allargata a 22 squadre. E questo libererebbe eventualmente due posti. Poi è tutta da seguire la vicenda del Brescia con uno sviluppo che potrebbe vedere coinvolte altre squadre, da capire cosa accadrà. Ci sono tante società tra quelle che si sono salvate e non solo in grandi difficoltà, addirittura il Foggia è stato sottoposto ad amministrazione giudiziaria e la vedo dura.

Intanto, però, vediamo quello che succede domenica, perchè una eventuale sconfitta del Ravenna ci collocherebbe al secondo posto della graduatoria, anche se non è mai bello sperare nelle disgrazie altrui. Al sei di giugno avremo le prime risposte, la fideiussione di 700mila euro non è per tutti sostenibile, poi l’indice allo 0,8, quindi le società o diventeranno sempre più virtuose o non potranno fare calcio. Ci saranno controlli severissimi, perchè il calcio deve tornare ad appropriarsi nuovamente della sua credibilità”.