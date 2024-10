Calcio, Criscitiello spiega: ‘Serie B a due gironi, ho visto le carte’

Ne avevamo dato notizia qualche giorno fa. Michele Criscitiello è tornato sull’argomento intervenendo a TeleBari, con le sue dichiarazioni riprese da tuttobari.com: “La riforma non è un giornalista che la fa. Io ho visto delle carte, è tutto documentato. Abbiamo svelato un piano politico. Tranne Ghirelli, che l’ha etichettata come una fake news, tutti l’hanno confermata. Anche il Coni ha dato l’ok. E’ già per il prossimo anno che entrerebbe in vigore. La B a due gironi porterebbe il 10 per cento dei diritti televisivi.

Abbiamo le prove. Adesso bisogna trovare l’accordo in Consiglio Federale. Ghirelli? La Lega Pro non è un sistema sostenibile. Nessuno vuole ammazzare la Lega Pro, non è che ci sta antipatico Ghirelli. Bisogna prendere una decisione. Il Covid è solo l’acceleratore di una riforma. Il semi-professionismo non esiste: la C d’elite non esiste. O è professionismo o no”.