Calcio – De Laurentiis: ‘Punto sulla vittoria della Ternana’

Il pareggio a Monopoli, l’attesa anche in casa biancorossa per capire quello che potrà succedere stasera al Granillo tra la Reggina e la Ternana. Su Radio Bari è intervenuto il presidente dei galletti Luigi De Laurentiis, questi alcuni dei passaggi ripresi da tuttobari.com: “E’ stata una bellissima partita: eccezionale il primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo sofferto, è stata una delle partite che ho sofferto di più. Mi sono alzato che avevo tanta adrenalina in corpo. Complimenti al Monopoli, sono stati bravi e hanno saputo metterci in crisi.

Io punto sulla vittoria della Ternana: preferisco mettere ancora più pressione alla capolista. Preferisco essere con gli stessi punti della Ternana, ma avvicinarmi alla Reggina”.

