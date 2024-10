Calcio – I tre pensieri di Don Zampaglione per la Reggina, Luca Gallo ed i tifosi

Mancano poche partite al rush finale e la Reggina è in piena corsa per raggiungere il traguardo dei play-off. Don Giovanni Zampaglione, già cappellano della Reggina e tifoso della squadra amaranto fa alcune riflessioni e il suo augurio di Pasqua. “Il mio primo pensiero è per la squadra: la Reggina è una FAMIGLIA che forma UOMINI. La famiglia Reggina (a partire dall’allenatore) tende a trasmettere valori ai giocatori che servono a renderli responsabili in campo e fuori.

Mi auguro (se lo augurano i tifosi) di vedere in ogni calciatore in queste partite che mancano gli occhi della tigre e di uscire dal campo con la maglia “bagnata di sudore” e poi auguro loro di essere compatti e uniti verso l’obiettivo. Il secondo pensiero è per la dirigenza: abbiamo un amministratore unico, il signor Gallo, che se fosse per lui già saremmo in serie A , che AMA la Reggina, la città e i tifosi ed è amato da tutti.

Al nostro presidente dico: CORAGGIO, vada avanti, gli sforzi che fa per la Reggina saranno ricompensati e daranno i loro frutti anche dal punto di vista sportivo. L’ ultimo pensiero è per i tifosi: Reggio dal punto di vista del tifo è ritornata ad essere il dodicesimo uomo in campo. Tantissimi hanno calpestato il terreno del Granillo. I tempi belli sono tornati… Non fermiamoci, continuiamo a trasmettere calore e spingiamo la squadra verso traguardi migliori.

L’ultimo pensiero (visto che è Pasqua ) è per tutti: BUONA PASQUA, ricca’ di serenità, di gioia e ricca… di CRISTO!!!! … “Sorprendete e lasciatevi sorprendere”.

DON GIOVANNI ZAMPAGLIONE

Leggi anche

Leggi anche