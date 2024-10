Calcio, il saluto del DG Andrea Gianni alla sua ex società

Passione, coraggio e tanta voglia di vincere. L’avvocato Andrea Gianni, nuovo Direttore generale della Reggina, lascia i colori amarantocelesti con questi tre comandamenti, dopo quattro mesi intensi e carichi di emozioni che hanno riportato entusiasmo intorno al club e regalato domeniche indimenticabili a tutti i tifosi. Ora è arrivato il momento di una nuova avventura e da tutto lo staff arriva un grande in bocca al lupo e l’augurio delle migliori fortune per il futuro”.

Queste le parole dell’avvocato prima della partenza per Reggio Calabria:

“Ieri sera ho provveduto a salutare la squadra, lo staff e tutti i dipendenti che voglio salutare e ringraziare per l’apporto e la disponibilità che ho avuto sin dal primo giorno che sono arrivato a Rieti. Sono stati dei mesi emozionanti e indimenticabili trascorsi insieme ad un grande tecnico, ma soprattutto un grande uomo come mister Capuano e il suo staff composto da Giuseppe Padovano e Mimmo De Simone. Ci tengo a ringraziarli per gli insegnamenti e la vicinanza che mi hanno dimostrato in questi mesi, così come tutti i dipendenti, così come i giocatori ai quali va un mio caloroso saluto con l’augurio che possano raggiungere fin da sabato l’obiettivo sperato e voluto. Ringrazio il presidente Curci, presidente passionale e uomo d’altro tempi, per la fiducia accordatami e per aver compreso le ragioni della mia scelta. Tendo inviare un caloroso abbraccio a tutti i tifosi che non hanno mai smesso di incitarci e che ci hanno sempre creduto insieme a noi.

Auguro al Football Club Rieti le migliori fortune, un caloroso abbraccio.”

fonte: rieticalcio.it

Leggi anche