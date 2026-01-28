Calcio Eccellenza: le prime dichiarazioni di mister Zito da nuovo tecnico della Gioiese

Il saluto a Mommo Mesiti e la ripartenza con mister Zito. La Gioiese, nonostante la situazione di classifica e le grandi difficoltà in questa stagione, vuole crederci e adesso punta su uno degli allenatori più preparati nel panorama locale. Il nuovo tecnico, a poche ore dall’incarico, ha parlato così ai microfoni di VideoTouring: “La Gioiese oggi si trova in brutte acque e forse solo una lucida follia poteva portare ad accettare questo incarico, l’ho fatto. Il primo motivo che mi ha portato ad accettare, è stato l’impatto iniziale. Mi sono reso conto di avere di fronte intanto persone perbene e questo per me è un fattore determinante. E poi la Gioiese ha sempre rappresentato un blasone importante anche in categorie superiori, la ricordo sin da bambino. Spero di poter incidere. Con l’aiuto di tutti, se l’ambiente si ricompatta, se si riesce a lavorare bene, ne possiamo venire fuori, pur consapevoli che è una sfida molto difficile”.