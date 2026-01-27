Calcio Eccellenza: si separano la Gioiese e mister Mesiti. Il comunicato

Una situazione di classifica che rimane assai preoccupante quella della Gioiese che vuole tentare in tutti i modi di venirne fuori attraverso l’arrivo di nuovi calciatori e adesso con il cambio alla guida tecnica. La società, di comune accordo con mister Mesiti, ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico.

Il comunicato

“La Polisportiva Gioiese comunica la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con il tecnico della prima squadra mister Mommo Mesiti.

A seguito di una riunione tenutasi nella giornata di lunedì, la società, guidata dai co-presidenti Simona Romeo e Tonino Polimeni, di comune accordo con il tecnico Mesiti ha deciso d’interrompere il percorso intrapreso.

La Gioiese, pertanto, rivolge un sentito ringraziamento al tecnico per il lavoro svolto in questi mesi, caratterizzato da serietà, abnegazione e passione, formulando allo stesso i migliori auguri per le future soddisfazioni professionali e personali.

Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore che siederà sulla panchina viola“.