Calcio Eccellenza – La Reggiomed si prepara allo scontro diretto con un nuovo arrivo

“In occasione del big match REGGIOMEDITERRANEA- SAN LUCA in programma sabato 14 dicembre alle 14.30 al Longhi Bovetto è indetta la giornata amaranto.

Non saranno validi gli amaranto e non saranno rilasciati accrediti se non quelli previsti dalle normative federali.

Il costo del biglietto unico è di €. 5,00 in prevendita sino a venerdì alle ore 20, mentre sabato al botteghino il prezzo stabilito è di €. 7,00. Donne e ragazzi ingresso libero.

Per la richiesta degli accrediti scrivere una mail a “reggiomed1986@tim.it” entro venerdì alle ore 20.00; gli arbitri e i dirigenti federali dovranno allegare la tessera federale in corso di validità, i giornalisti la propria tessera di iscrizione all’ordine”.

Intanto arriva la firma dell’ex Reggina Danilo Cucinotti, giocatore di grande esperienza e profondo conoscitore dei campionati dilettantistici. Un’arma in più per il tecnico Viola e per una squadra che punta al salto di categoria.