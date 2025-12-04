Calcio, Eccellenza: un giovane ex Reggina ingaggiato dal Bocale

Il Bocale Calcio ADMO comunica ufficialmente l’ingaggio di Matías Verón, mediano classe 2007, cresciuto nei settori giovanili di Reggina e Palermo, con un successivo passaggio al Messina.

Il cognome Verón richiama alla memoria un noto protagonista del calcio reggino, ma oggi siamo davanti a una storia nuova, fatta di entusiasmo, crescita e ambizione. Matías arriva al Bocale con una forte identità tecnica e caratteriale, qualità che hanno convinto sin da subito società e staff.

Fin dal primo incontro si è percepita una sintonia immediata, elemento che ha portato il club a puntare con decisione su di lui, individuando nel giovane centrocampista un profilo ideale per dare intensità, freschezza e personalità al centrocampo biancorosso.

Dichiarazione di Matías Verón:

“Sono molto felice di essere arrivato al Bocale. Ho trovato un ambiente serio, accogliente e che crede nei giovani. Non vedo l’ora di dimostrare sul campo quello che posso dare e di crescere insieme alla squadra“.

Dichiarazione del Presidente Filippo Cogliandro:

“Il Bocale ha una filosofia chiara: dare spazio ai giovani talenti e costruire un progetto che guardi al futuro. Con Verón c’è stata subito intesa, abbiamo visto in lui qualità, carattere e voglia di lavorare. Siamo convinti che possa crescere con noi e diventare un valore aggiunto per il club“.