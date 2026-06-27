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Il caldo investe la Calabria: temperature vicine ai 40 gradi

La calura colpisce anche la Calabria: picchi oltre i 38 gradi nel Catanzarese e notte torrida lungo la fascia ionica

27 Giugno 2026 - 15:05 | Redazione

termometro caldo estate

L’ondata di caldo che da giorni interessa l’Italia è arrivata anche in Calabria.

Dopo giornate relativamente “fresche” la calura ha colpito anche diverse zone della regione, soprattutto nelle aree interne del cosentino e lungo la fascia ionica crotonese e catanzarese.

Tra le 13 e le 14, la temperature più alta, secondo il sito Arpacal, è stata registrata a Sellia Superiore (Catanzaro) con ben 38,3 gradi, seguita da Botricello, sempre nel catanzarese, con 37,8.

Analoghe temperature, 37,7 e 37 gradi, sono state registrate nelle località crotonese Belvedere Spinello e Isola Capo Rizzuto. Temperature tra i 35,2 e i 36,4 gradi sono state invece registrate a Corigliano-Rossano e Castrovillari. A Botricello e Isola Capo Rizzuto anche la notte è stata torrida con 24,6 e 25,3. Al momento, secondo quanto si è appreso, non si registrano situazioni critiche.

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