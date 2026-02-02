Calcio Eccellenza: buona la prima di mister Zito con la Gioiese

"La squadra ha dimostrato carattere e ha interpretato bene la gara". Il passaggio sul calciomercato e la società

Grazie alle reti di Squillace e Tedesco, la Gioiese torna al successo battendo il Cittanova (2-0) e regalando la prima vittoria all’esordio in panchina a mister Zito. L’impresa di accorciare le distanze per la disputa dei play out rimane ardua, ma la nuova partenza è certamente da stimolo. Le dichiarazioni del tecnico ai microfoni ufficiali del club: “La squadra ha dimostrato carattere e ha interpretato bene la gara. Una partita da vincere a tutti i costi, ma non era facile nè scontato. Il punteggio poteva essere più largo, si è sbagliato qualcosa sotto porta, ma lavoriamo insieme da poco e va bene così.

Una volta sbloccata la partita, ho chiesto ai miei di continuare ad attaccare e andare alla ricerca della seconda marcatura, anche perchè il Cittanova aveva qualche singolo di qualità che poteva crearci problemi. Modulo a parte, si è cercato di spingere insistentemente sulla corsia di sinistra dove si pensava di creare le maggiori difficoltà all’avversario. Ho trovato una squadra ben allenata e, risultati a parte, chi mi ha preceduto sotto questo aspetto ha fatto un buon lavoro. Io ho cercato di dare maggiore equilibrio, sulle marcature preventive sono stato un martello e credo di avere avuto delle risposte.

Per noi sarà una rincorsa continua e quindi non possiamo fare calcoli o pensare agli avversari, l’idea di gioco potrebbe aiutarci. Il mercato? La società sta facendo il massimo, non è facile a febbraio trovare quegli elementi che possano farti fare la differenza. Intanto pensiamo a lavorare con il gruppo che abbiamo a disposizione, poi se arriva qualcuno sarà ben accolto, ma deve fare al caso nostro e forse questo è stato un errore fatto nel passato. Questa è una società seria come poche se ne trovano in giro”.