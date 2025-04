Calcio: è un ex Reggina il tecnico che ha portato il Casarano in serie C

Sono passati 27 anni dall’ultima apparizione in serie C del Casarano. Una esplosione di gioia da parte dei tifosi dopo il 4-0 inflitto all’Andria, quest’ultima a inizio stagione data come una delle favorite e che invece si è ritrovata a ben 18 punti di distanza dalla vetta. Una corsa che nel girone H è diventata a due nel corso del tempo, nonostante una numerosa concorrenza iniziale e che ha visto proprio il Casarano prevalere sulla superfavorita Nocerina.

Sette punti di vantaggio a due giornate dalla conclusione (73 la capolista, 66 chi insegue) e quindi promozione matematica per la soddisfazione anche del tecnico Vito Di Bari, che i tifosi della Reggina ricorderanno per quella unica stagione con la maglia amaranto nel 2012-13 e 26 presenze all’attivo. L’allenatore ha preso in consegna la squadra nel dicembre del 2024, guidava la Primavera del Bari, e in 16 gare ha conquistato 14 vittorie e 4 pareggi. Una cavalcata straordinaria.