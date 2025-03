Calcio: sull’ex Reggina Giacchetta c’è l’interesse di due club

Simone Giacchetta con la Reggina ha fatto la storia e conquistato anche la serie A, obiettivo riuscitogli successivamente da dirigente della Cremonese e con la stessa società l’ha nuovamente sfiorata nello spareggio poi perso contro il Venezia. In questa stagione la compagine grigiorossa, pur partendo con i favori del pronostico, si trova al quarto posto della classifica e punta a mantenerlo per poi giocarsi tutto nei play off. Nel frattempo su Jack si sono registrate le attenzioni di due club. Secondo quanto riportato da TMW “…Il direttore sportivo grigiorosso è seguito dalla Salernitana, in caso di permanenza in Serie B, così come dal Catania, a patto che arrivi la promozione nella cadetteria. Molto dipenderà però da quello che accadrà nelle prossime settimane a Cremona, squadra che ha l’obiettivo di ritornare in A“.