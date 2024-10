Calcio: buone notizie per l’ex Reggina Jeremy Menez

Era stato uno dei colpi di mercato della scorsa estate per il Bari. Pronti, via e subito il grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto allo stop. Parliamo di Jeremy Menez, ex calciatore della Reggina, che ha anticipato i tempi rispetto al recupero annunciato e si è visto nuovamente allenarsi in gruppo con i compagni. La comunicazione è arrivata dalla società biancorossa, mentre non ancora definito il suo possibile rientro in campo.