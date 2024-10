Calcio – Un ex Reggina alla guida del Rende?

Pessimo inizio di stagione per la squadra biancorossa. Andreoli fortemente in bilico

Un punto in sei gare ed il clamoroso tonfo sul campo della Paganese. E’ piena crisi per il Rende che, dopo le scelte estive in fatto di campagna di rafforzamento e allenatore, adesso si trova all’ultimo posto della classifica in compagnia del Rieti con un solo punto conquistato.

E la società nella giornata di ieri ha diramato un comunicato riguardo la posizione del tecnico: “Il Rende Calcio comunica che ogni decisione inerente la posizione del tecnico Angelo Andreoli verrà resa nota nella giornata di domani (oggi)“.

Da più parti viene indicato Davide Dionigi come il possibile sostituto. Per l’ex attaccante della Reggina sarebbe l’ennesima esperienza in Calabria dopo aver indossato la maglia amaranto e con la stessa svolto anche il ruolo di allenatore. Ha giocato a Crotone ed allenato a Catanzaro, sua ultima avventura in panchina con le dimissioni nel marzo del 2018.

Leggi anche

Leggi anche