Calcio ex Reggina – Zeman lascia il Gela e spiega i motivi in una lettera aperta

L’idea iniziale di un campionato di vertice, la costruzione di una squadra competitiva e l’acquisizione di un allenatore ben conosciuto per tentare il salto di categoria nel contesto di un girone fortissimo come quello I del campionato di serie D. Tanti i presupposti venuti meno secondo l’allenatore ex Reggina Karel Zeman che proprio in virtù di questo, ha deciso di lasciare il Gela, questo il testo della sua lettera di addio:

“Comunico ufficialmente, da parte mia e del mio staff tecnico, il disimpegno dal ruolo di allenatore dell’ S.S.D. Città di Gela.

Un impegno che avevo assunto dopo esser stato rassicurato sulle mie tre priorità:

– apertura dello stadio al pubblico, il cui rinomato calore costituiva la principale motivazione per cui, a malincuore, avevo accettato di abbandonare le categorie professionistiche; apertura mai avvenuta, con l’aggravante di non aver mai ottenuto ascolto nonostante le suppliche di staff e squadra di poter giocare, seppur in campo neutro, davanti alla nostra gente.

– ambizione di primeggiare, venuta meno dal momento in cui mi è stato comunicato di volersi ridimensionare nonostante la squadra abbia dimostrato di meritare quasi ogni domenica soltanto applausi ed, aggiungo, certamente alcuni punti in più di quelli sfortunatamente raccolti.

– richiesta di condizioni di lavoro professionali, dentro e fuori dal campo, che purtroppo sono mancate sotto tanti punti di vista fin dal primo giorno impedendo la costruzione di un gruppo solido ed appagato.

Venendo da tempo a crollare questi presupposti su cui ho cercato di sorvolare per il bene del Gela e di Gela, la persistente situazione di incertezza societaria e la concomitante richiesta di numerosi calciatori di cambiare aria mi impediscono di continuare a portare avanti la mia programmazione di lavoro”.