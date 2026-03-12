Calcio: nuova panchina per il reggino Fabio Caserta

L’annata scorsa sulla panchina del Catanzaro con il raggiungimento della semifinale play off e l’addio nonostante una stagione di alto livello, iniziata per uno scherzo del destino, con l’eliminazione dalla Coppa Italia, dopo aver perso malamente proprio sul campo dell’Empoli, oggi nuova squadra per l’allenatore Fabio Caserta. Il reggino ha rescisso il contratto che lo teneva legato al Bari, compagine guidata in questa stagione (esonerato), per accettare la proposta della società toscana, quest’ultima partita per un campionato di vertice e adesso a ridosso della zona play out. In bocca al lupo Fabio.