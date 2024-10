Calcio – Fabio Ceravolo in C? Può essere ma non alla Reggina

Ci si prepara ad un grande calciomercato. La serie C come una serie B

Grandi squadre nel girone C della serie C, grandi nomi che circolano per l’irrobustimento degli organici. Qualora fosse confermato, il Bari sarà tra quelle società con tanto denaro da investire sul mercato e l’ambizione di effettuare il doppio salto.

Il presidente De Laurentiis vuole portare in alto la sua squadra e non baderà a spese pur di allestire una compagine che possa battagliare per il vertice, tenuto conto anche della numerosa concorrenza che vi è nel suo girone. Come detto nomi importanti che si accostano ai galletti come quello del reggino Fabio Ceravolo, assoluta garanzia da sempre soprattutto per la serie B, figuriamoci in C.

Il giocatore, tra infortuni e scelte, non ha giocato molto quest’anno a Parma e di fronte ad una offerta di un certo livello ed un progetto ambizioso, potrebbe decidere di scendere di categoria.