Calcio a 5 femminile: altro colpo in entrata per la Michele Priolo Gallinese

L’Asd Michele Priolo Gallinese Woman è lieta di annunciare l’acquisto della laterale offensiva brasiliana, con cittadinanza italiana, Brenda Moreira.

Nata a San Paolo, ha iniziato in Italia con la Dona Five Fasano contribuendo alla promozione in Serie A nel 2019. Nonostante la mancata iscrizione della squadra al massimo campionato, lei rimane in Puglia e porta in A anche il Bitonto l’anno dopo. Seguiranno i quattro anni all’Irpinia, di cui diventa una bandiera dentro e fuori dal campo, disputando anche la Serie A e centrando un’altra promozione anche due stagioni fa con i colori biancoverdi.

Nella passata stagione mette a segno 17 gol in 19 presenze con la Lazio. Terminata la sua prima esperienza in carriera nella Capitale, ha scelto di ripartire dalla B, ha scelto di ripartire da Reggio Calabria.

Primo storico acquisto di un’atleta straniera per il club della presidentessa Emy Priolo: felici ed emozionati nell’accogliere Brenda nella nostra città e nella nostra famiglia.

MOREIRA: “Trasferirmi a Reggio Calabria è stata una scelta personale. In questo momento della mia vita sentivo che fosse la scelta giusta. Le ambizioni e la voglia di competere restano le stesse: cambia semplicemente la priorità che ho deciso di dare a questa stagione. Allo stesso tempo, questo progetto sportivo mi ha incuriosita e ho avuto la sensazione di aver trovato persone serie e per bene. Per me questo ha un valore enorme. Spero, piano piano, di conoscere ancora meglio l’ambiente e di poter dare il mio contributo, con l’augurio che insieme si possano vivere e raggiungere tante soddisfazioni“.