Calcio femminile: inarrestabile la marcia della Segato, in testa a punteggio pieno

Cinque su cinque per le ragazze Under 15 della Segato che rifilano undici reti alle pari età del VE Rende. Le calciatrici guidate dal mister Mazzei hanno disputato una partita perfetta non risentendo del turno infrasettimanale che le ha viste vittoriose a Crotone. Le reti, tutte di ottima fattura, sono state realizzate da Negro (4), Chilà (2), Verbaro, Morabito, De Stefano, Chirico e Mandalari. Il prossimo impegno vedrà le ragazze affrontare in trasferta il Cosenza.