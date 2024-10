Calcio Femminile: stage selettivo territoriale, convocate cinque atlete della Segato

Grande soddisfazione in casa Segato per la convocazione allo stage selettivo territoriale Magna Grecia Under 15, che si svolgerà lunedì 15 gennaio allo stadio comunale Primavera di Salerno. Le ragazze, Alice Briante, Anna Chirico, Beatrice Iiriti, Miriam Morabito ed Angelica Stelitano saranno a disposizione dei responsabili SGS e della selezionatrice Francesca Stancati.

“Siamo molto orgogliosi delle nostre ragazze, afferma il presidente della Segato Agostino Cassalia, un grande plauso va al nostro staff tecnico ai mister Fabrizio Mazzei e Giovanni Vadalà, che stanno portando avanti il progetto Segato Women con tanto impegno, passione e grande professionalità. Un grosso in bocca al lupo alle nostre bravissime ragazze, siamo convinti che le loro grandi qualità emergeranno“.