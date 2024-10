Calcio, La Fenice Amaranto: il sindaco Falcomatà torna sulla scelta di Brunetti

Nel suo lungo intervento a radio Febea, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha dedicato uno spazio anche alle vicende calcistiche partendo dalla scelta dell’allora f.f. Paolo Brunetti, ribadendo un concetto già espresso: “La scelta di Brunetti? A lui rimprovero solo una cosa, condividere la sua decisione insieme ad altri attori. Ne apprezzo l’idea di voler coinvolgere la città, ma quella è una scelta del sindaco, non si doveva fare un bando, una manifestazione di interesse, perché il primo cittadino deve semplicemente scegliere chi vuole, cioè quello che secondo lui può rappresentare una garanzia non solo di portafoglio ma di sostenibilità per la squadra più rappresentativa della città. E poi attenzione a non fare confusione su un argomento che ho sentito spesso: è una scelta politica e quindi lo ha fatto perchè… Sono due cose diverse, non è una scelta partitica ma giustamente politica perché il sindaco svolge funzioni di indirizzo politico. C’è chi volutamente crea confusione perché nella confusione vuole confondere la gente“.

Leggi anche