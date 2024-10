Calcio – Finale di Coppa Italia, nel girone C si tifa Viterbese. Ecco perchè

La Reggina è tra le squadre interessate, anche se l'obiettivo e quello di entrare nei play off a suon di vittorie

La Reggina dovrà conquistare i play off attraverso le vittorie sul campo e quindi riuscendo a raccogliere quanto più possibile da questi tre confronti diretti con Cavese, Casertana e Vibonese, più i tre punti già acquisiti con il Matera. Ci vuole una reazione forte rispetto a quanto accaduto nelle ultime due settimane viste le pessime prestazioni fornite contro Rieti e Sicula Leonzio, ad oggi decisamente compromettenti riguardo il raggiungimento dell’obiettivo.

Ovviamente, al pari delle difficoltà che si incontrano, ci si guarda anche intorno per capire attraverso questo finale di stagione quello che può accadere tra scontri diretti e possibili combinazioni favorevoli. Tra queste, si fa attenzione soprattutto all’ultimo atto della Coppa Italia con la Viterbese che, dopo aver superato il Trapani, ha guadagnato l’accesso alla finale che giocherà contro il quotato Monza.

La Reggina è tra le squadre interessate, visto che in caso di vittoria dei laziali, alla griglia dei play off del girone C, si aggiungerebbe un’altra disponibilità, quindi l’undicesima posizione.

