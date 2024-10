Calcio – G. Martino: ‘Reggina e Catanzaro favorite alla vittoria finale. Amaranto mercato eccezionale’

Un lunga intervista realizzata dai colleghi di footballscouting.it al Ds del Rende Giovambattista Martino interpellato sul calcio italiano, sul suo percorso professionale, sulla Nazionale ed un passaggio importante sulle favorite alla promozione del prossimo campionato di serie C:

“Secondo me, ad oggi, ci sono due squadre più attrezzate delle altre: Catanzaro e Reggina. Gli amaranto hanno fatto un mercato eccezionale, prendendo giocatori del calibro di Conson, Maritato, Bonetto, Tulissi. Ragazzi che in Serie C sono in grado di fare la differenza, grazie anche all’aiuto di Roberto Cevoli, grande allenatore.

Tutto questo per merito dell’ottimo lavoro del direttore Taibi e del suo collaboratore Mercurio. Poi come detto c’è il Catanzaro: i giallorossi hanno in rosa Giannone, Fischnaller, Nicoletti solo per citarne alcuni. Sono convinto che sarà una lotta a due per la vetta della classifica”.