Nuova avventura per Gabriele Martino. Ultima esperienza alla Reggina

“Grande novità in casa Vigor Lamezia. Il presidente Felice Saladini annuncia la nomina di Gabriele Martino nel ruolo di direttore generale. Martino sarà presentato ufficialmente in una conferenza stampa convocata per lunedì mattina alle ore 10, presso il Carta Blanca Bistrot Official point Vigor Lamezia”.

Questo il comunicato ufficiale della società lametina che con l’ingaggio dell’ex direttore sportivo della Reggina, con la quale ha fatto la storia sua e del club amaranto, non nasconde quelle che sono le proprie ambizioni ed i progetti per il futuro. La squadra biancoverde milita nel campionato di Eccellenza.