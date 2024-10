Calcio, Garzya: ‘Rimonta possibile, ma la Reggina è tosta’

"Se il Bari gioca da Bari non c’è storia per nessuno”

E’ l’argomento principale per giornali, radio, tv e siti il duello tra Reggina e Bari per il primato e in tanti provano a fare previsione su come finirà. I colleghi di tuttobari.com hanno intervistato un ex di entrambe le formazioni Luigi Garzya, questi alcuni passaggi: “La rimonta è possibile se la marcia del Bari diventa inarrestabile, e parlo di vincere quasi tutte le partite. Altrimenti sarebbe dura, perché la Reggina si è dimostrata una squadra tosta. È chiaro che i sei punti si possono sempre raggiungere, però dall’altra parte c’è una capolista agguerritissima, che può solamente buttarlo lei il campionato. Il Bari è ormai lanciato, ma non dipende più esclusivamente dal suo cammino. La possibilità però credo che ci sia ancora.

Se la crisi della Reggina sia già finita, è quello che vorremmo capire tutti. Credo che nelle ultime gare si sia ripresa abbastanza, per loro è stata comunque una boccata d’ossigeno avere questa distanza dal Bari. Anche per gli amaranto non è facile vincerle tutte, però sei punti di distacco sono sempre tanti. Mancano ancora dodici partite alla fine, i galletti non devono guardare alla Reggina ma ormai devono cercare di vincere ogni sfida.

Trasferte facili non ci sono, soprattutto nel girone di ritorno, in cui i club devono raggiungere i rispettivi obiettivi. È davvero un altro campionato, ma se il Bari gioca da Bari non c’è storia per nessuno”.

Leggi anche

Leggi anche