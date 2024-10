Granillo: Curva Nord, decisione rinviata di un giorno

Dovremmo essere arrivati alla conclusione. Ieri avevamo dato notizia del sopralluogo che avrebbe dovuto effettuare la Commissione Provinciale di Vigilanza sui lavori effettuati nel settore di Curva Nord e riguardanti i sanitari, la recinzione divisoria, le telecamere di sicurezza ed i tornelli, nella giornata di oggi.

Questo non è avvenuto, ma si tratta solo di un semplice slittamento che porterà gli organi competenti a far visita al settore del Granillo per giovedi 20 febbraio. A questo punto non resta che attendere la risposta per capire se finalmente per il match di domenica pomeriggio la Curva Nord potrà tornare disponibile e fruibile per i tanti giovani di scuole e scuole calcio, che la Reggina intende invitare gratuitamente.

Continua invece la prevendita per quello che riguarda gli altri settori che si spera di riempire per una sfida che vale tantissimo.

