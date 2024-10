Calcio – Gerolin: ‘Le tre T della Reggina sono una garanzia’

A “Buongiorno Reggina” in collegamento gli amici di Antonio Tempestilli. Tra questi Manuel Gerolin:

“Antonio Tempestilli lo vorrei descrivere intanto come dirigente. Ha fatto il Team Manager in una grande squadra e questo gli è servito come esperienza. Adesso intraprendere un percorso diverso, perchè il settore giovanile ti porta ad un lavoro complicato, a fare delle scelte, ma più centrale per quello che riguarda la parte tecnica che di fatto è quello che sicuramente a Tonino interessa di più.

Tempestilli, Taibi, Toscano tutti professionisti di grande spessore. La linea è chiara e spero di vedere presto la Reggina in altra categoria. Tornerei volentieri a Reggio anche io, stadio favoloso sempre gremito di tifosi calorosi, grande clima e grandi mangiate di pesce.

Speriamo che il 3 giugno vengano prese delle decisioni. O si giochi o ci si fermi, mi auguro davvero si decida. Si è aperto tutto in Italia, non vedo perchè non possa riprendere anche il calcio con le dovute precauzioni. La Lega Pro ritengo si debba invece fermare.

La prospettiva della Reggina deve essere quella di puntare ad un’altra promozione, lo hanno fatto in tanti. Qui c’è una storia e ci sono tutte le carte in regola per farlo. Con competenza e serietà ci si arriva. Leggo le dichiarazioni del presidente Luca Gallo, ambizioso ma allo stesso tempo umile. Tutti aspettiamo la Reggina in serie A”.