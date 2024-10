Calcio – Gioiese, Fabio Crupi: ‘Entusiasta ed affascinato per questa nuova avventura’

Dopo un anno di pausa torna in pista Fabio Crupi. Una sfida nuova, affascinante, in una piazza storicamente tra le più importanti del panorama dilettantistico. “Ovviamente soddisfatto, dice mister Crupi. Evidentemente il lavoro che ho fatto in questi anni è stato apprezzato, che poi sia stato scelto addirittura da una gloriosa società come la Gioiese, la mia soddisfazione raddoppia.

Sono stato contattato dal mio ex direttore sportivo della Scillese Domenico Bagalà, che approfitto ancora una volta per ringraziare, il quale mi ha invitato ad un confronto con il presidente della Gioiese Alessandro Avella. C’è stato uno scambio di opinioni, siamo arrivati alla firma e da qualche settimana siamo già a lavoro per la costruzione della nuova squadra.

Il progetto tecnico prevede la disputa di un campionato d’alta classifica, con la possibilità di valorizzare il più possibile i giovani del posto. I miei trascorsi dimostrano che ho sempre dato ampio spazio ai calciatori di prospettiva, riuscendo ad ottenere anche risultati importanti.

Quello di Promozione è un campionato altamente qualitativo, si registrano presenze come il Comprensorio Jonio, la Stilese ed il Brancaleone, noi proveremo a dare fastidio a tutti con la mentalità che cercherò di inculcare ai miei ragazzi e la freschezza dei giovani.

Grazie alla disponibilità dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile, conserverò e lo dico con grande soddisfazione, anche quel ruolo che ricopro da anni e che faccio con grandissima passione, cioè la preparazione dei portieri della Scuola Calcio Francesco Cozza.