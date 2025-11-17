Calcio, Polisportiva Gioiese: c’è l’ingresso della nuova presidenza. L’organigramma
"Abbiamo l’obiettivo di concludere in maniera tranquilla il campionato e puntare in modo ambizioso, con progetti allettanti, per la prossima stagione"
17 Novembre 2025 - 22:10 | Comunicato Stampa
La A.S.D. Polisportiva Gioiese rende noto che, in data odierna, è stato ufficializzato l’azzeramento delle precedenti cariche societarie e il contestuale ingresso della nuova presidenza, che assumerà la guida del club viola.
Di seguito il nuovo organigramma societario, che nelle prossime settimane verrà ulteriormente integrato con nuove figure:
Co-Presidente: Simona Romeo
Co-Presidente: Tonino Polimeni
Vicepresidente e Direttore Generale: Nicola Pulimeni
Direttore Sportivo: Mimmo Giordano
Responsabile Settore Giovanile: Domenico Bagalà
Team Manager: Antonio Bruno
Addetto Stampa: Antonio Romano
Medico Sociale: Roberto Tilotta
La A.S.D. Polisportiva Gioiese auspica che questo rappresenti l’inizio di una nuova era, fondata su rinnovato entusiasmo, stabilità e programmazione. In tal senso, determinanti sono le parole dei due nuovi presidenti:
“Abbiamo l’obiettivo di concludere in maniera tranquilla il campionato e puntare in modo ambizioso, con progetti allettanti, per la prossima stagione. Ci sentiamo onorati di rilevare la Gioiese. Chiedo di avere fiducia in noi e di starci accanto. Lavoreremo per conseguire fatti concreti.
C’è tutto l’impegno personale ed economico per salvare la categoria, onorare le persone e tutta la realtà positiva che ci circonda”.
La società ringrazia tutti coloro che stanno offrendo supporto e invita tifosi e comunità a restare uniti attorno ai colori viola in questo importante percorso di rilancio.