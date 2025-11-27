Calcio giovanile: tre giovani dell’Academy Castiglia in prova alla Sampdoria

Tre ragazzi dell’Academy Castiglia saranno presenti al centro sportivo “G. Mugnaini” di Bogliasco per un raduno in programma il 2, 3 e 4 dicembre organizzato dalla Sampdoria. Un’opportunità importante per tre classe 2011: Pietro De Benedetto, Adolfo Quieto e Domenico Nocera, chiamati a confrontarsi in un contesto di alto livello.

Per i giovani calciatori si tratta di un passo significativo nel loro percorso. La convocazione evidenzia la crescita mostrata negli ultimi anni e la solidità del lavoro svolto all’interno della scuola calcio.

Grande soddisfazione per il responsabile del settore giovanile, Ivan Castiglia, ex calciatore, tra le altre, anche della Reggina. Castiglia negli ultimi tempi ha già visto alcuni suoi atleti provare esperienze con club professionistici. Questa nuova chiamata rappresenta un’ulteriore conferma della qualità del progetto tecnico che sta portando avanti.

Per l’Academy Castiglia è un altro riconoscimento in un movimento giovanile che continua a distinguersi e a valorizzare i talenti del territorio.