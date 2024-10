Calcio giovanile – Ad Archi un altro primato: al via il campionato Primi Calci

Era nell’aria da tempo, il sogno che ogni bambino di Archi stava aspettando, un campionato dove potersi confrontare con altri bambini di pari età e con altre realtà locali. L’Accademia Calcio Archi, martedì 5 marzo, alle ore 16:00, presso il Campetto di Scaccioti ad Archi, scriverà una pagina storica importante per il territorio: il primo campionato della categoria Primi Calci.

La squadra guidata dal Presidente/Allenatore Luciano Surace sarà l’indiscussa rivelazione del campionato giovanile che vedrà esordire le giovani aquile nate negli anni 2010-2011-2012 in un avvincente campionato con i coetanei appartenenti ad altre squadre. Questo è un momento magico per noi – spiega Surace – perché questi bambini che prima vagavano per le strade e le piazze del quartiere o che rimanevano chiusi in casa sono stati tolti dal pericolo che incombe per le vie del territorio e sono stati strappati dalla pigrizia psicomotoria che deriva dalla sedentarietà tecnologica, oggi fanno parte di un progetto sociale e di una missione educativa di cui ci vantiamo di esserne gli unici promotori sul territorio e una delle poche realtà in città.

Questa è stata anche un’operazione sociale di recupero ma è soprattutto una grande formazione educativa per i giovani calciatori. Durante il percorso formativo ogni bambino impara a conoscere il “Mondo delle Aquile”; scopre il significato dell’attività di squadra, l’importanza di mettere le proprie abilità a servizio di una comunità per il raggiungimento di un obiettivo condiviso. La Giovane Aquila, completato questo percorso, sarò un giovane educato al rispetto delle regole, delle persone e delle cose nonché saprà vivere civilmente nella società grazie alla disciplina del calcio, con l’augurio che possa giocare in campionati davvero importanti.