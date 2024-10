Calcio Giovanile – Berretti fuori, l’Under 17 vuole i quarti di finale

Pomeriggio amaro i giovani della Reggina. Si è infranto contro la Paganese il sogno di proseguire il proprio percorso per la Berretti di mister Quarticelli. Forse inaspettato il risultato finale anche in virtù di quanto era accaduto nel match di andata, ma purtroppo è andata diversamente da come tutti volevano.

Adesso toccherà ai ragazzi di mister Tobia Assumma provare a superare il turno. La Ternana è squadra forte, ma già battuta in occasione dell’incontro di andata. I giovanotti amaranto potranno accontentarsi anche di un pari, vedremo quello che succederà domani alle ore 11 presso lo stadio Lo Presti di Gallico.