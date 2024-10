Giovanissimi Regionali U15: grandissima partenza della Gioiese nel campionato FIGC

La squadra della Piana, associata all’Accademia Granata Rc, affiliata a sua volta alla società professionistica Torino FC, supera in casa la Rosarnese con il punteggio di 9-2.

Ottima prestazione al “Cesare Giordano”

Davanti ad un buon pubblico, nella bella location dello stadio “Cesare Giordano”, la squadra diretta da Mister Angelo Giordano offre un’ottima prestazione, mettendo in mostra buona condizione atletica e ottima organizzazione tattica.

Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 5-2, mentre nel secondo tempo sono stati messi a segno altri 4 goal.

I protagonisti della vittoria

Man of the match è stato Francesco Lo Bianco, autore di 4 goal, uno dei quali spettacolare in rovesciata da cross su calcio d’angolo. Gli altri marcatori per la Gioiese sono stati:

Greco (1)

(1) Carpenteri (1)

(1) Marchisello (1)

(1) Pulitanò (1)

(1) Alampi (1)

La sinergia tra le società

Presenti per l’evento sia la dirigenza della Gioiese, con Domenico Bagalà, che quella dell’Accademia Granata Rc, con la presidente Simona Romeo e lo sponsor principale Policar.

Il progetto, portato avanti da luglio 2024, sta già dando i primi frutti. Una bella vittoria che porta ancora più entusiasmo e rende ancora più salda la sinergia tra le due società, unendo ancora di più il gruppo di giocatori e staff.