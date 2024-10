Calcio giovanile – Reggina, parte bene l’Under 17. Pareggio per l’Under 15

Iniziano gli impegni ufficiali per under 15 e 17. La compagine allenata dal tecnico Mangano impatta sul pareggio, esordio vincente invece per la formazione di mister Assumma che conquista i primi tre punti stagionali. I tabellini degli incontri:

UNDER 15

REGGINA – SIRACUSA 0-0

REGGINA: Tortorella, Diurno, Malara, Martelli (73’ Casile), Bordò, Falzia, Foti, Golia (73’ Campolo), Hilal (65’ Fascetti), Zucco, D’Agostino All. Mangano SIRACUSA: Rizzuto, Menta, Curcio (80’ Cara), Giardina, Pitino, Fuggetta, Riela, Abela, Agnello, Gozzo, Miceli (62’ Gozzo)

Ammoniti: Fuggetta, Hilal

UNDER 17

REGGINA – SIRACUSA 4-1

Marcatori: 7’ Ferraguto, 9’ Ambrogio, 26’ Provazza, 35’ Bezzon, 54’ Provazza

REGGINA: Lofaro, Nemia, Criaco, Bezzon (66’ Cama), Scalise, Misiti, Provazza, Ambrogio (66’ Tersinio), Puggioni (54’ Domanico), Verterano, Rao (56’ Benedetto) All. Assumma

SIRACUSA: Moschella, La Mastra (55’ Rifici), Magnano, Iseppon, Gozzo, Falla (65’ Ascante), Catania (65’ Buccheri), Zagami, Ferraguto (55’ Falco), Ortisi (55’ Illustre), Costanzo (65’ Sequienza) All. Giuffrida

fonte: reggina1914.it