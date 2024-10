Calcio Giovanile – Reggina Under 17 in crescita continua. Under 15 inarrestabile

Buon pari per i ragazzi di mister Assumma che rispondono con Russo all’iniziale vantaggio firmato da Romeo per il Catanzaro. Di seguito il tabellino della gara:

UNDER 17 GIRONE E, 13ª GIORNATA

REGGINA-CATANZARO 1-1

Marcatori: 16′ Romeo (C), 24′ Russo (R).

Reggina: Stillitano, Losasso, Rao (46′ L. Pavia), Meola, Bordò (46′ I. Pavia), Bongani, Foti (46′ Provazza), Cama, Russo (82′ Scolaro), Zucco (46′ Ambrogio), Costantino (77′ Rugnetta). A disposizione: Tortorella, Golia, Tersinio. Allenatore: Assumma.

Catanzaro: Columbro, Talarico (83′ Belpanno), Majore, Sinagra (57′ Mollo), Scavone, Miletta, Romeo (77′ Sperante), Borgesi, Penna (57′ Stasi), Merante (77′ Parrotta), Santacroce. A disposizione: Ranieri, Riccelli, Funaro, Castiglioneee. Allenatore: Spader.

Arbitro: Loris Graziano di Rossano (Antonio Greco di Rossano e Antonio Francesco Borrelli di Cosenza).

Note – Ammoniti: Losasso (R), Rao (R), Bordò (R), L. Pavia (R), Majore (C), Borgesi (C), Mollo (C). Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 1’pt; 4’st.

Continua la striscia positiva della Reggina Under 15 di mister Zito, che infila la sesta vittoria di fila. Decisiva una rete di Romeo allo scadere. Di seguito il tabellino della gara:

UNDER 15 GIRONE E, 13ª GIORNATA

REGGINA-CATANZARO 1-0

Marcatori: 72′ Romeo.

Reggina: Sciammarella, Palumbo (41′ Farcomeni), Malara, Maressa, Romeo, Serra, Perrotta (47′ Forciniti), Mautone, Perri, Vilasi (41′ Artuso (56′ Curulla). A disposizione: De Gaetano, Basile, Guerrisi, Simonetta. Allenatore: Zito.

Catanzaro: Cannalire, Morelli, Iulis, Angotti, Megna, Lanciano, Caliò (66′ Nebbioso), Giampà, Elia (66′ Tedesco), Scarsella (54′ Catalano), Bianco. A disposizione: Moscarino, Teganoo, Mazzoe, Martino, Falco, Tarantino. Allenatore: Camerino.

Arbitro: Antonino Comperatore di Reggio Calabria (Andrea Galluzzo e Mirko Cardia di Locri).

Note – Ammoniti: Malara (R), Serra (R), Mautone (R), Morelli (C), Bianco (C). Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 2’pt; 3’st.