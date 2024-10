Calcio giovanile, Segato: un altro talento ceduto alla Juventus

Continua sfornare talenti la “cantera” Segato. Ugo De Salvo, anno 2006 centrocampista la prossima stagione sarà un calciatore della Juventus, dove disputerà il campionato nazionale Under 15.

Blitz del presidente della Segato, Agostino Cassalia a Vinovo per chiudere la trattativa avviata da tempo.

Accordo raggiunto in pochi minuti: “In linea di massima era già tutto definito, afferma Agostino Cassalia, mancavano alcuni dettagli che abbiamo sistemato in pochi minuti con il direttore Massimiliano Scaglia. Ugo è un centrocampista con grandi capacità tecniche, dotato di una grande struttura fisica, abile sia in fase di possesso (impostazione), che in fase di non possesso (grande recupero sulle seconde palle). E’ stato costantemente monitorato, così come tanti altri nostri tesserati, come Casile, Pellicanò, Basile.

E’ un momento particolare, ancora non sono state definite dal SGS e dalla FIGC le linee guida per i settori giovanili, solo i tesseramenti che saranno al 1 settembre al 5 ottobre.

Tanti altri nostri tesserati sono oggetto di attenzione e credo che a breve definiremo qualche altro trasferimento”.