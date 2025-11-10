Calcio giovanile: dalla Segato alla Juventus. Giona Laganà grande protagonista

Cresciuto nel settore giovanile della Segato, il centrocampista Giona Laganà da questa stagione indossa la maglia della Juventus Under 15. In occasione dell’incontro vinto contro la Carrarese, ha trascinato i bianconeri con una doppietta nel 5-0 finale ed è stato protagonista di una grande prestazione.

La partita si era chiusa sullo 0-0 dopo un primo tempo equilibrato. Nella ripresa è cambiato tutto. Laganà ha rotto l’equilibrio con freddezza e personalità, mostrando qualità e carattere. Dopo il suo bis, il resto della squadra ha dilagato con le reti di Laruccia, Serpico e Paesanti.

“Con la Segato da subito aggregato alla categoria 2010, sotto l’attenta gestione del tecnico Cassalia, ha conquistato due titoli regionali Pulcini, due titoli regionali Esordienti, due titoli regionali Esordienti C5, due titoli di vicecampione d’Italia e la scorsa settimana, ancora da sotto età il titolo U15 regionale. Le sue qualità non sono passate inosservate ai migliori club italiani, ed il Torneo Internazionale Caroli è stata la consacrazione. Primo giocatore in prestito (con la Juventus) da una società dilettante a vincere il premio di migliore giocatore del torneo”.

Così scrivevamo su CityNow qualche mese addietro dopo il trasferimento del giovane calciatore alla Juventus.