Calabria, Greco: ‘Dopo sette anni torna, in presenza, la Consulta dei Calabresi nel Mondo’

Dopo sette anni ritorna, in presenza, la Consulta Regionale dei Calabresi nel Mondo, con una quattro giorni di incontri, confronto e iniziative istituzionali in programma dal 9 al 12 settembre. Un ritorno importante per un organismo chiamato a rafforzare il rapporto tra la Calabria e le proprie comunità presenti nei diversi continenti.

La nuova stagione della Consulta nasce da un lavoro di squadra che ha coinvolto le istituzioni regionali e che vede impegnato in prima linea Orlandino Greco, consigliere regionale delegato dal presidente Roberto Occhiuto ai rapporti con i Calabresi nel mondo, al quale è stato affidato il compito di accompagnare il percorso di rilancio dell’organismo.

Il 10 settembre la prima sessione plenaria alla Cittadella Regionale

Il momento centrale sarà giovedì 10 settembre, nella Sala Verde della Cittadella Regionale di Catanzaro, con la prima sessione plenaria. Ad aprire i lavori sarà il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con i saluti istituzionali e le dichiarazioni di indirizzo per i Calabresi nel mondo. Seguirà l’insediamento ufficiale della Consulta e la presentazione dei nuovi consultori.

Una giornata che metterà al centro non soltanto il tema dell’identità, ma soprattutto le prospettive future. Nel programma sono previsti gli interventi del rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco, del dirigente generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale Roberto Cosentino, della segretaria generale del CGIE Maria Chiara Prodi e del professor Giuseppe Sommario, con un confronto dedicato a università, cultura, turismo delle radici, rappresentanza e nuove relazioni con le comunità calabresi nel mondo.

La giornata sarà inoltre accompagnata da momenti culturali, tra cui la proiezione del video “Calabria. L’orgoglio delle origini – Una storia che continua nel mondo”, con la regia di Gianfranco Confessore e la produzione DRB Srl, e le mostre “Radici”, a cura di Alessandro Lato, e “Paesi di Calabria. Per una politica di riattualizzazione nel Mondo”.

Greco: «La Consulta diventi una rete permanente»

“La Consulta non deve essere soltanto un organismo di rappresentanza – sottolinea Orlandino Greco – ma diventare una rete permanente capace di mettere in relazione la Calabria con le proprie comunità nel mondo. Abbiamo una straordinaria risorsa umana, culturale e professionale che dobbiamo trasformare in nuove opportunità di sviluppo, scambio e collaborazione”.

Proprio in questa direzione, nel corso dei lavori complessivi – per i quali il percorso di comunicazione e organizzazione della Consulta, è stato affidato al giornalista Davide Beltrano – , sarà poi presentata la proposta del Piano annuale degli interventi per rafforzare le relazioni tra la Regione Calabria e le comunità calabresi nel mondo, sulla quale sarà aperto un confronto con i consultori.

“Dobbiamo passare dalla memoria al progetto – conclude Greco –. Le nostre radici non devono rappresentare soltanto il ricordo di chi è partito, ma la forza attraverso cui costruire una Calabria sempre più connessa con il mondo. Una Calabria senza confini, capace di valorizzare i propri talenti, i giovani, le imprese e il turismo delle radici”.

L’obiettivo è dunque quello di trasformare la Consulta in uno spazio stabile di confronto e progettazione, capace di mettere in rete associazioni, istituzioni, università, imprese e nuove generazioni, rafforzando il legame con una comunità internazionale che rappresenta una delle grandi risorse umane e culturali della Calabria.

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L’11 settembre la seconda sessione plenaria al Consiglio Regionale

Il programma proseguirà venerdì 11 settembre con la seconda sessione plenaria presso il Consiglio Regionale, alla presenza del Presidente del Consiglio, Salvatore Cirillo, e dedicata, tra gli altri temi, al turismo delle radici, all’identità, alla rappresentanza internazionale e al ruolo attivo dei consultori, fino alla discussione e all’approvazione del documento finale.