Calcio giovanile, Trofeo D’Alterio: Segato tra le grandi del calcio professionistico

Segato tra le grandi del calcio professionistico al prestigioso Torneo D’Alterio che si è svolto a Mugnano di Napoli dal 30 maggio al 3 giugno con la categoria under 12 (anno 2014). Secondo posto nel girone di qualificazione dietro l’Empoli e davanti a Roma, Goat e Padova. Avanti negli ottavi con la spettacolare vittoria contro il Bari cede ai quarti ai pari era della Lazio dovendo fare a meno di due elementi fondamentali come capitan Mauro e del capocannoniere Scalise colpiti da virus intestinale.

Grandi consensi e premi individuale per calciatori Ian Scalise capocannoniere, Coiro, Falcone e Raso nella Top Ten dilettanti e del mister Demetrio Cassalia.

Tanta soddisfazione in casa Segato euforico il presidente Agostino Cassalia: “A prescindere dal risultato prestigioso, l’ottavo posto lascia l’amaro in bocca non solo per le defezioni nella fase cruciale ai quarti di due calciatori cardine colpiti da un virus intestinale, ma anche perchè nel match dei quarti di finale, che ci vedeva avanti per 3-0 contro il Genova siamo crollati nel secondo tempo. Nonostante questo, sono arrivati tanti consensi per i nostri giovani calciatori con numerosi premi individuali ed anche per il nostro staff tecnico. Finiamo il torneo dietro Verona, Empoli, Lazio, Atalanta, Genova, Juventus e Padova e davanti a Monza, Bari, Napoli, Slavia Praga, Fiorentina, Torino, Sassuolo, Modena, Roma. Adesso testa alla finale Regionale Esordienti che si giocherà giorno 9 contro il Catanzaro“.