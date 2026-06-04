Reggio, tutto pronto alla Pineta Zerbi per il 1° Motoraduno Interregionale

Sarà un fine settimana all’insegna della passione per le due ruote quello in programma il 6 e 7 giugno 2026 a Reggio Calabria, dove si svolgerà il 1° Motoraduno Interregionale, evento inserito nella 5ª Tappa TTR Calabria e organizzato dal Moto Club Ruote Selvagge Reggio Calabria, con il patrocinio di enti pubblici e il supporto della Federazione Motociclistica Italiana.

La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza, avrà come scenario la suggestiva Pineta Zerbi, sul lungomare cittadino, splendido posto per ammirare i tramonti più belli, e punta a richiamare motociclisti provenienti da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe.

Il programma delle attività tra sabato e domenica

Il programma prenderà il via sabato 6 giugno alle ore 14:30 con l’apertura delle iscrizioni FMI. Nel pomeriggio, è previsto un aperigiro cittadino seguito dalla tradizionale benedizione dei caschi. La serata proseguirà con una gara di sound, area street food, spettacolo drag queen e DJ set dedicato agli anni ’90, il tutto nel rispetto delle norme previste.

Domenica 7 giugno le attività riprenderanno alle 09:30 con colazione e accoglienza dei partecipanti. A seguire si svolgerà un nuovo aperigiro cittadino e un itinerario turistico che comprenderà la visita al Museo Nazionale e al Castello Aragonese. Non mancheranno momenti dedicati alla convivialità grazie all’area food e alla premiazione finale prevista nel primo pomeriggio.

Area camping e promozione del territorio

L’evento offrirà inoltre un’area camping dedicata ai partecipanti, confermando l’obiettivo degli organizzatori di trasformare il raduno in un’occasione di aggregazione, promozione del territorio e valorizzazione delle bellezze storiche e culturali di Reggio Calabria.

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Con il suo mix di mototurismo, spettacolo e scoperta del territorio, il 1° Motoraduno Interregionale si candida a diventare uno degli appuntamenti di riferimento per gli appassionati delle due ruote nel Sud Italia.