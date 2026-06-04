Reggina, garantisce Pergolizzi: ‘Matt Rizzetta darebbe una svolta all’ambiente
"Si circonda di collaboratori validi e non pensiate che butta i soldi"
04 Giugno 2026 - 09:58 | Redazione
Insieme a Campobasso nell’anno della vittoria del campionato. L’ex, anche della Reggina Rosario Pergolizzi, ai microfoni di Gazzetta del Sud, parla di Matt Rizzetta, l’imprenditore italo-americano che sta per acquistare il club amaranto: “Ritengo sia un investitore serio con una visione del calcio a 360 gradi. Il suo arrivo darebbe una svolta all’ambiente, depresso dalle recenti amarezze.
Mi auguro non ci siano intoppi nelle contrattazioni. Rizzetta ha un entusiasmo incredibile. A Campobasso è amato e vedremo se riuscira a conquistare anche il pubblico reggino.
Porterebbe in Calabria validi collaboratori, conoscitori della categoria. L’ambizione non gli manca, non pensiate però che sia il tipo che butta i soldi dal balcone.
Rappresenta un fondo americano con interessi in diverse discipline sportive, vedi il Napoli Basket. Non verrebbe comunque a Reggio per partecipare.
Comprende l’importanza della piazza e farebbe di tutto per riportare la società in serie C.
Mi chiamò alla guida del Campobasso. Accettai convinto di potercela fare e i risultati mi diedero ragione. Lo ringrazio per la stima nei miei confronti. Il mio telefono è sempre aperto. Se dovesse chiamarmi potrei dargli qualche consiglio, viste le mie conoscenze in riva allo Stretto. Ma ha tante competenze che non avrà bisogno del mio parere“.
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