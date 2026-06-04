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Omicidio di Amendolara, la Cgil Calabria in piazza con Maurizio Landini

"Il 6 giugno saremo in piazza per denunciare ancora una volta il dramma del lavoro barattato con condizioni abitative al limite e con la propria dignità personale" la nota

04 Giugno 2026 - 10:23 | Comunicato Stampa

cgil

La Cgil Calabria aderisce e sostiene la manifestazione proclamata dalla Flai Cgil Nazionale per sabato 6 giugno ad Amendolara. All’iniziativa saranno presenti il Segretario Generale Cgil Nazionale Maurizio Landini e il Segretario Generale Flai Cgil Nazionale Giovanni Mininni, insieme a delegazioni provenienti da tutta Italia.

Il richiamo alla coscienza collettiva

Alla barbara uccisione dei quattro operai agricoli arsi vivi nel rogo di un minivan e al contesto di sfruttamento e criminalità emerso, non può non seguire un moto di indignazione che richiami, non solo la coscienza collettiva, ma la politica e la società tutta, ad un segnale forte e di strada.

I lavoratori “invisibili”, le braccia nei campi dietro le quali si sostiene la nostra agricoltura, necessitano di rispetto e dignità, non di ferocia e barbarie.

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C’è una parte del sistema che è marcio, mortificato dallo sfruttamento, dal caporalato, dalla violenza. La Cgil Calabria sabato sarà in piazza per denunciare ancora una volta il dramma del lavoro barattato con condizioni abitative al limite e con la propria dignità personale.

Pretendiamo diritti, rispetto, lavoro sano, equità retributiva

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