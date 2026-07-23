Calciomercato: saluta Fomete, parentesi quasi anonima con la Reggina

Denis Fomete non ha avuto una grande fortuna con la maglia della Reggina. Poche presenze, 1 gol, fino a scomparire totalmente dai radar nella seconda parte della scorsa stagione. Era tra i pochi contrattualizzati con la squadra amaranto anche per il campionato 2026-27, ma consapevole di essere fuori dal progetto tecnico, ha scelto di andare via e si è accasato all’Ischia Isolaverde.

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Il comunicato

“Ischia Isolaverde comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Denis Fomete, terzino sinistro italiano classe 2005. Laterale di spinta, Denis può agire sulla corsia mancina garantendo corsa, intensità e presenza costante nelle due fasi. La sua forza in progressione e la capacità di arrivare al cross lo rendono un profilo moderno, capace di dare ampiezza, profondità e nuove soluzioni allo sviluppo della manovra.

Cresciuto nel settore giovanile del Ravenna, ha proseguito il proprio percorso con il Modena Primavera, mettendosi in evidenza prima dell’esperienza con la Reggina nel campionato di Serie D.

Dinamismo, applicazione e voglia di crescere: Denis arriva sull’isola per portare energia, spinta e qualità sulla fascia sinistra gialloblù“.