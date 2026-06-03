Tragedia di Amendolara, Cgil e Flai: ‘Occhiuto convochi un Consiglio aperto sul caporalato’

"La barbara esecuzione è calata all’interno di un sistema più ampio, di silenzi, omertà e responsabilità che vanno chiarite e accertate se si vuole realmente mettere un freno al caporalato" la nota

“La tragedia di Amendolara non ha come responsabili solo i due caporali pakistani arrestati dalle forze dell’ordine grazie alla testimonianza di un sopravvissuto alla tragedia. La barbara esecuzione dei tre lavoratori di origine straniera che avevano osato chiedere di essere pagati, è calata all’interno di un sistema più ampio, di silenzi, omertà e responsabilità che vanno chiarite e accertate se si vuole realmente mettere un freno a un caporalato feroce e sanguinario e assicurare la dignità ad ogni lavoratore e lavoratrice”.

Cgil Calabria e Flai Cgil Calabria intervengono duramente sulla vicenda di Amendolara:

“Cordoglio e dolore, riflessioni e solidarietà, poco possono fare se non segue una presa di responsabilità della politica, delle associazioni datoriali e di categoria. È difficile credere – proseguono – che nessuno sapesse. Per questo chiamiamo in causa l’intera filiera produttiva, il mondo imprenditoriale, le associazioni di categoria e tutti i soggetti preposti ai controlli”.

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L’appello a Occhiuto

Le due organizzazioni sindacali rivolgono quindi un appello al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto affinché promuova con urgenza un Consiglio regionale aperto dedicato al tema del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, coinvolgendo istituzioni, parti sociali e associazioni.