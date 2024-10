Calcio giovanile: Segato Under 13 alla conquista del tricolore

Delle 138 squadre iscritte. ne sono rimaste soltanto 3. Tra queste i campioni in carica della Liventina, la Cioli Ariccia e la compagine reggina della Segato, che lo scorso hanno ha conquistato lo scudetto con l’Under 15.

Saranno loro a presentarsi al Pala Savelli di Porto San Giorgio per le finali nazionali Under 13 Futsal.